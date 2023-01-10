61-летний житель Иркутска отдал мошенникам более 13 млн рублей

Мошенникам удается получать миллионы от доверчивых граждан. Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники не утруждают себя новыми схемами обмана, ведь и старые прекрасно работают. Доказательство тому – случай с 61-летним жителем Иркутска, который лишился более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Из заявленной суммы ущерба, порядка 10 миллионов потерпевший взял в кредиты, оставшуюся сумму перевел из собственных сбережений, - пояснили в ведомстве.

Лжесотрудница полиции сообщила мужчине, что с его счета уже отправлены деньги в другую страну. Спасти средства можно было только одним способом - оформить кредиты на возможно доступную ему сумму в банке. После этого деньги должны были попасть на мифический безопасный счет.

Однако чудо не случилось. Целый месяц мужчина оформлял заявки на кредит в банках, потом переводил деньги туда, куда ему говорили. Подвох он заметил только тогда, когда ему предложили продать всю недвижимость.

Полицейские теперь ищут преступников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.