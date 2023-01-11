Крещенские купания организуют на территории залива Якоби в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Официально крещенские купания в Иркутске будут разрешены только в заливе Якоби, сообщают в городской администрации. Окунутся с головой в прорубь и отправятся за святой водой сибиряки традиционно 19 января в Крещение Господне. В среднем купели за день посещают более 10 тысяч человек. Подготовка иордани началась почти неделю назад.

- Здесь планируют соорудить храм, крест, фигуры святых, ангелов и животных. Также готовят проруби для купания и забора воды, - рассказали в пресс-службе мэрии областного центра. - Работы выполняют прихожане Храма Александра Невского, волонтеры, сотрудники Театра народной драмы.

В заливе Якоби во время крещенских купаний будут дежурить медики скорой, полицейские и спасатели МЧС. У ледового комплекса установят палатки для переодевания и обогрева, а также мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора.

По стихийным местам купаний, в том числе берег Ангары в районе улицы Полярная и побережье Иркута в поселке имени Горького, проведут рейды.

Напомним, к строительству иордани в Иркутске просят присоединиться добровольцев. До 19 января предстоит сделать немало: очистить территорию от снега, сделать снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. В Александро-Невском храме ждут всех желающих помочь. Работы ведутся ежедневно с 11:00.