40 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Иркутской области 11 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 11 января в Приангарье официально подтверждено 358 287 случаев коронавируса. То есть в минувшие сутки заболели еще 40 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8859 летальных случаев, - рассказали в ведомстве. - За последние 24 часа коварная инфекция забрала жизнь одного пациента. Еще 929 летальных случаев связаны с сопутствующими COVID-19 заболеваниями.

Выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты с начала пандемии 353 559 жителей региона.

Сибиряков просят не забывать надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.