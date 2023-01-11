Сильные морозы будут длиться несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После неожиданного потепления в отдельных частях Иркутской области придется готовится к сильным морозам. Погода в Иркутске на 12 января Приангарья удивит.

Погода в Иркутске на 12 января: готовимся к стуже

12 января жители Иркутской области ощутят все «прелести» середины зимы. Сильные морозы будут по всему региону. В Катангском районе может внезапно похолодать до -52, и даже до -57. Ночью в горах южных районов может быть сильный снегопад, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

- Из-за аномальных морозов высок риск возникновения пожаров! Государственные инспекторы по пожарному надзору напоминают о правилах пожарной безопасности при обогреве жилья, - добавляют в ведомстве.

Важно в сильные морозы не нарушать правила безопасности печей и электрооборудования. Самодельные нагревательные приборы должны быть под запретом. Ни в коем случае нельзя доверять детям следить за печью или обогревателем. Таковы особенности погоды в Иркутске на 12 января.