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НовостиОбщество11 января 2023 9:15

Более 1,5 млрд рублей субсидий выделит Иркутская область на перевозки по региону

Больше всего средств направят на пригородные маршруты на железной дороге
Валентина БУЙЛОВА
Электрички станут дешевле для отдельных жителей области.

Электрички станут дешевле для отдельных жителей области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутской области в 2023 году смогут воспользоваться большим количеством субсидий на транспорте. Из областного бюджета выделят более 1,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на поддержку районов, в которых есть сложности с транспортом. Например, нет автобусов или поездов рядом с населенным пунктом.

Компании, оказывающие перевозки, смогут возместить часть расходов на выполнение рейсов. А вот жители Приангарья получат шанс купить билеты по более низкой стоимости. Особенно это актуально для сельской местности, где доходы у иркутян не самые высокие.

Больше всего средств получат пригородные железнодорожные маршруты – 928 млн рублей. Всего 74 направления станут доступнее по цене для людей.

Воздушный транспорт может рассчитывать на 476,6 млн рублей. Можно будет купить билеты по более низкой стоимости из Иркутска в Маму, Киренск, Ербогачен. Из Икренска можно будет отправиться в Мироново, Коршуново, Визирный, Токму, Бур, Ику, Подволошино, Непу, Преображенку, Ерему. Также будут выполняться рейсы Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда.

Субсидия распространится на маршруты из Иркутска в Казачинское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский.

Водный транспорт получит меньше всего денег – 152,8 млн рублей. Доступны четыре маршрута: «Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал», «Иркутск – Братск – Иркутск» и «Осетрово – Визирный – Осетрово», «Мама – Бодайбо – Мама».