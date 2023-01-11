Более 1,5 млрд рублей субсидий выделит Иркутская область на перевозки по региону

Электрички станут дешевле для отдельных жителей области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутской области в 2023 году смогут воспользоваться большим количеством субсидий на транспорте. Из областного бюджета выделят более 1,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на поддержку районов, в которых есть сложности с транспортом. Например, нет автобусов или поездов рядом с населенным пунктом.

Компании, оказывающие перевозки, смогут возместить часть расходов на выполнение рейсов. А вот жители Приангарья получат шанс купить билеты по более низкой стоимости. Особенно это актуально для сельской местности, где доходы у иркутян не самые высокие.

Больше всего средств получат пригородные железнодорожные маршруты – 928 млн рублей. Всего 74 направления станут доступнее по цене для людей.

Воздушный транспорт может рассчитывать на 476,6 млн рублей. Можно будет купить билеты по более низкой стоимости из Иркутска в Маму, Киренск, Ербогачен. Из Икренска можно будет отправиться в Мироново, Коршуново, Визирный, Токму, Бур, Ику, Подволошино, Непу, Преображенку, Ерему. Также будут выполняться рейсы Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда.

Субсидия распространится на маршруты из Иркутска в Казачинское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский.

Водный транспорт получит меньше всего денег – 152,8 млн рублей. Доступны четыре маршрута: «Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал», «Иркутск – Братск – Иркутск» и «Осетрово – Визирный – Осетрово», «Мама – Бодайбо – Мама».