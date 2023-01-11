Крещенские купания пройдут на заливе Якоби в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В праздник Крещения Господня в Иркутске будет организована купель на заливе Якоби. Только там будет организовано официальное купание с соблюдением всех норм безопасности. На рабочем совещании в администрации Иркутска под руководством вице-мэра Дмитрия Ружникова с участием руководителей профильных комитетов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений, правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Иркутской области обсудили подробности.

Уже сейчас готовится площадка на территории залива: там сделают ледяные скульптуры, проруби для купания и забора воды. Работы выполняют прихожане Храма Александра Невского, волонтеры и сотрудники Театра народной драмы. Рядом с купелью установят палатки для переодевания, мобильные туалеты, мусорные контейнеры. В преддверии праздника специалисты проверят толщину льда и качество воды.

– К началу следующей недели должны быть готовы схемы расположения всех объектов, передвижения, которые важно разместить в доступных местах. Необходимо организовать патрулирование акватории для пресечения движения авто- и мототранспорта, – отметил Дмитрий Ружников. – Традиционно в этот день залив Якоби посещают более 10 тысяч иркутян и гостей города. Главное – обеспечение безопасности всех присутствующих на празднике.

В известных несанкционированных местах купания будут организованы патрули.