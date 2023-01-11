Апелляцию по делу сына экс-губернатора Иркутской области Левченко рассмотрят 26 января

Андрей Левченко на заседании суда в июле.

Иркутский областной суд 26 января приступит к рассмотрению жалобы на приговор Андрея Левченко. Сын экс-губернатора получил 9 лет колонии и штраф в размере 1,6 млн рублей. Обвинение указывало на факты мошенничества и ограничения конкуренции.

Апелляция поступила в суд 29 декабря, указано на сайте суда. Слушание запланировано на 10 утра в январе. В качестве лиц, участвующих в процессе, указаны все фигуранты скандального дела.

Ранее сообщалось, что суд вынес окончательный приговор. Это произошло в июле 2022 года. Следствие шло почти два года, но в итоге Левченко признали виновным.

Суд доказал, что Андрей Левченко сорганизовал преступную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации и его заместитель. После этого было подписано соглашение с московским предприятием, производящим лифты. В итоге обвиняемые смогли незаконно получить почти 1 млрд рублей.