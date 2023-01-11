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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:26

57-летний продавец парфюма из Иркутска пытался дать взятку полицейскому

Страж правопорядка отказался брать деньги
Валентина БУЙЛОВА
Бизнес предпринимателя из Иркутска закончился уголовным делом.

Бизнес предпринимателя из Иркутска закончился уголовным делом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Иркутска подозревают в даче взятки сотруднику полиции. 57-летний мужчина торговал контрафактными духами в одном из торговых центров города. К нему подошел сотрудник полиции и решил проверить законность действий предпринимателя, сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Иркутской области.

- Продавец при виде сотрудников полиции, с целью не привлечения его к административной ответственности по ст. 15.12 КоАП РФ, передал должностному лицу денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, - добавляет пресс-служба ведомства.

Теперь подозреваемый проходит по уголовному делу по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Деньги сотрудник полиции не взял, так что он будет только свидетелем, а не соучастником.

Мужчина был доставлен в следственный отдел. Ему запрещено покидать территорию региона. Расследование уголовного дела будет продолжаться до выяснения всех обстоятельств.