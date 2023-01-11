57-летний продавец парфюма из Иркутска пытался дать взятку полицейскому

Бизнес предпринимателя из Иркутска закончился уголовным делом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Иркутска подозревают в даче взятки сотруднику полиции. 57-летний мужчина торговал контрафактными духами в одном из торговых центров города. К нему подошел сотрудник полиции и решил проверить законность действий предпринимателя, сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Иркутской области.

- Продавец при виде сотрудников полиции, с целью не привлечения его к административной ответственности по ст. 15.12 КоАП РФ, передал должностному лицу денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, - добавляет пресс-служба ведомства.

Теперь подозреваемый проходит по уголовному делу по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Деньги сотрудник полиции не взял, так что он будет только свидетелем, а не соучастником.

Мужчина был доставлен в следственный отдел. Ему запрещено покидать территорию региона. Расследование уголовного дела будет продолжаться до выяснения всех обстоятельств.