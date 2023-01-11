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НовостиНедвижимость11 января 2023 10:59

500 млн рублей потратят до 2024 года на строительство сетей водоснабжения в Марково

Объект включен в федеральный проект «Чистая вода» на 2023-2024 годы
Валентина БУЙЛОВА
Жители сел ждут воду несколько лет.

Жители сел ждут воду несколько лет.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители поселков Николов Посад и Ново-Иркутский много раз жаловались на проблемы с водоснабжением. Усилия не прошли даром. Люди получат доступ к питьевой воде в ближайшие годы.

- Была направлена заявка на включение объекта в федеральный проект «Чистая вода» на 2023- 2024 годы, - пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Населенные пункты относятся к Марковскому муниципальному образованию. Уже разработана проектная документация по строительству сетей водоснабжения в селах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный.

Деньги на строительство будут выделены в том числе из федерального бюджета. Всего потребуется более 500 млн рублей. Москва направит в Приангарье более 479 млн рублей. Основная сумма (345,7 млн из федеральной казны) поступят в 2024 году.