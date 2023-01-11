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НовостиЗдоровье11 января 2023 14:04

Плавать с умом: советы от невролога для любителей водных процедур

Ограничения есть, но не для всех
Валентина БУЙЛОВА
Плавание полезно далеко не всем.

Плавание полезно далеко не всем.

Фото: Иван Макеев

Плавание считается одним из самых безопасных способов укрепления иммунитета, а также мышц тела. Однако есть ограничения, которые нужно учитывать. Их озвучила невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Есть противопоказания для любого вида спорта. При заболеваниях сердца не рекомендуется плавать: при сердечной недостаточности, при пороках сердца. При эпилепсии, при сильных болевых синдромах тоже нельзя, - рассказала Семенова.

Однако это не значит, что нужно полностью отказаться от погружений в воду. Допускается лечебная гимнастика. Если согласовать занятия с врачом, то проблем быть не должно.

Если по состоянию здоровья разрешено плавать, то достаточно делать это два раза в неделю. Занятие в бассейне, море или другом водоеме в течение 40 минут считается достаточным.