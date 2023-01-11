Энергично и не громко: терапевт рассказала, какую музыку слушать при занятиях спортом

Громкая музыка опасна для организма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агрессивные музыкальные композиции могут быть опасны для здоровья, хотя их часто выбирают спортсмены для тренировок. Это связано с тем, что музыка такого плана может привести к гипертонии и спазмам, считает заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы врач-терапевт Ольга Чиркова. Об этом пишет NEWS.ru.

- Лучше выбирать мажорную музыку с ровным ритмом. Она повысит настроение и снизит расход кислорода мышцами, - пояснила Чиркова.

Нейроэндокринное влияние музыки на головной мозг доказано учеными. Громкость, ритм и тональность могут напрямую воздействовать на кровяное давление, эмоции и даже тонус мускулатуры. Агрессивные композиции окажут плохую услугу.

Также не стоит выбирать мелодии, от которых может быть грустно. И, конечно, нужно контролировать уровень звука. Все, что превышает 70 децибел, опасно для ушей.