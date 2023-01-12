Экс-сотрудника полиции в Ангарске приговорили к 9.5 годам колонии за получение взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ангарск накануне осудили бывшего инспектора ДПС за получение взятки через посредника. Преступление он совершил, будучи в рядах полиции региона. При этом отмечается, что мужчина сам требовал «денежное вознаграждение». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Как было дело? Инспектор ДПС остановил машину для проверки документов. Осмотрел «бумажки» и вернул водителю, который ехал в сторону Иркутска с семьей, все, кроме водительского удостоверения. За возврат последнего он потребовал деньги – 30 тысяч рублей.

- Через посредника он стал вымогать у мужчины взятку при помощи смс-сообщений, а также телефонных разговоров, высказывая угрозы в виде привлечения к административной ответственности, - поясняют следователи.

Задержан полицейским был с поличным, прямо во время получения взятки его же коллегами. Операцию провели сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области. А после из полиции инспектора уволили.

Его судили за превышение должностных полномочий и получение взятки должностным лицом через посредника, совершенное с вымогательством взятки. Экс-полицейского приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он их проведет в колонии строгого режима. Также ему нельзя занимать должности в правоохранительных органах четыре года, а еще бывшему инспектору предстоит выплатить штраф в 600 000 рублей.

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