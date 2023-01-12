Шарф появился на памятнике Александру Вампилову в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Январский мороз теперь не страшен Александру Вампилову. Памятник драматургу, что стоит на улице Карла Маркса у Иркутского драматического театра, «приодели». На нем теперь красуется синий с полосками шарф. Мэрия города продолжается акция «Утепляйся, любимый Иркутск!».

Прежде чем, укутать памятник нашему знаменитому земляку, автору пьес «Прощание в июне», «Старший сын», администрация города проводила опрос кого «утеплять» следующим. Иркутяне сами указали на Вампилова.

Напомним, с приходом морозов памятники в Иркутске начали одевать по сезону. Теплые вещи уже «дарили» первой учительнице, туристу, парню, ждущему свидания, жене декабристов в сквере Волконских, коту на пересечении улиц Марата и Горького и другим скульптурам в городе. Кто на очереди? Узнаем в следующий четверг.

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