Шарф появился на памятнике Александру Вампилову в Иркутске
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Январский мороз теперь не страшен Александру Вампилову. Памятник драматургу, что стоит на улице Карла Маркса у Иркутского драматического театра, «приодели». На нем теперь красуется синий с полосками шарф. Мэрия города продолжается акция «Утепляйся, любимый Иркутск!».
Прежде чем, укутать памятник нашему знаменитому земляку, автору пьес «Прощание в июне», «Старший сын», администрация города проводила опрос кого «утеплять» следующим. Иркутяне сами указали на Вампилова.
Напомним, с приходом морозов памятники в Иркутске начали одевать по сезону. Теплые вещи уже «дарили» первой учительнице, туристу, парню, ждущему свидания, жене декабристов в сквере Волконских, коту на пересечении улиц Марата и Горького и другим скульптурам в городе. Кто на очереди? Узнаем в следующий четверг.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08