200 тысяч рублей под видом следователя похитила мошенница у жительницы Иркутска

200 тысяч рублей похитили мошенница у жительницы Иркутска под видом следователя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Здравствуйте, это следователь..." - начала телефонный разговор незнакомка на том конце провода. 79-летняя жительница Иркутска даже подумать не могла, что ее нагло обманывают. Якобы сотрудница правоохранительных органов поведала своей жертве историю о том, что внучка пенсионерки устроила ДТП. Есть пострадавший и ему необходимо лечение, которое стоит немалых денег. Ради спасения родственницы от реального срока, пожилая сибирячка была готова отдать накопленные 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После этого, к пенсионерке пришел неизвестный мужчина - она передала деньги, - рассказали в ведомстве.

Только спустя время иркутянка связалась с внучкой и узнала, что никакой аварии не было. Только после этого, она осознала, что стала очередной жертвой телефонных аферистов.

Полицейские настоятельно рекомендуют бросать трубку при подобных звонках и набирать номер родных, чтобы узнать требуется ли им помощь.