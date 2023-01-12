Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 7:00

Прокуратура начала проверку из-за разрушения деформационного шва в школе Ангарска

Второй этаж здания перекрыли и перевели учреждение на работу в две смены
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Прокуратура начала проверку из-за разрушения деформационного шва в школе Ангарска. Фото: администрация Ангарска

Прокуратура начала проверку из-за разрушения деформационного шва в школе Ангарска. Фото: администрация Ангарска

В микрорайоне Цементный с 12 января начнут устранять разрушение деформационного шва в коридоре второго этажа школы № 21. Причина случившегося - вибрация от проходящих рядом железнодорожных составов. Специалисты уже осмотрели поврежденный потолок. Ремонт запланирован на время после окончания уроков. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации учебного процесса, в сфере пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства, - рассказали в ведомстве.

Также директор школы № 21 Ирина Абдулова отметила, что ради безопасности детей, образовательный процесс разделят на две смены. Ученики с 1 по 5 классы будут начинать день с 9:00, а ребята из 6-9 классов - с 12:00.