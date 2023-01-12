Прокуратура начала проверку из-за разрушения деформационного шва в школе Ангарска. Фото: администрация Ангарска

В микрорайоне Цементный с 12 января начнут устранять разрушение деформационного шва в коридоре второго этажа школы № 21. Причина случившегося - вибрация от проходящих рядом железнодорожных составов. Специалисты уже осмотрели поврежденный потолок. Ремонт запланирован на время после окончания уроков. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации учебного процесса, в сфере пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства, - рассказали в ведомстве.

Также директор школы № 21 Ирина Абдулова отметила, что ради безопасности детей, образовательный процесс разделят на две смены. Ученики с 1 по 5 классы будут начинать день с 9:00, а ребята из 6-9 классов - с 12:00.