Спасатели Иркутской области работают в режиме повышенной готовности из-за морозов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье в режим повышенной готовности приведены пожарно-спасательные подразделения. Это связано с приближающимися морозами, о которых предупредили синоптики. Следствием пониженных температур является увеличение количества пожаров. Жителей региона просят быть особенно осторожными с электроприборами и средствами отопления. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 15 января местами по области температура ночью опустится до -41...-46 градусов, в Катангском районе ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -53...-58 градусов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, прокуратура Иркутской области заинтересовалась происшествием в школе Ангарска, где 9 января из-за вибрации от проходящих мимо вагонов разрушился потолок. Устранять последствия случившегося специалисты начнут 12 января. Так как деформационный шов выпал в коридоре второго этажа, его временно перекрыли, а учеников перевели на обучение в две смены.