Полиция Братска начала проверку аварии с участием маршрутки и BMW

Авария привела к серьезным повреждениям.

40-летняя женщина за рулем белого автомобиля BMW столкнулась в жилом районе Гидростроитель на улице Спортивная с маршрутным автобусом ПАЗ. ДТП случилось 11 января. Скорость ее движения установят следователи, также они определят, выезжала ли она за пределы своей полосы, сообщает пресс-служба ГУ МВД Братска.

- В результате инцидента водители, кондуктор и находившиеся в автобусе 10 пассажиров не пострадали, транспортным средствам причинен материальный ущерб, - добавили в ведомстве.

Пока известно, что водитель иномарки не выбрала безопасный боковой интервал. В отношении нее уже составлен административный протокол.

Также прокуратура взяла на контроль этот случай. Если специалисты обнаружат основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.