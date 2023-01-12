2,6 млн пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Иркутске в 2022 году

Аэропорт достиг весомых показателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирь становится все более популярна среди жителей страны. С развитием внутреннего туризма вырос спрос и на отдых в Приангарье. Доказательство тому – рост пассажиропотока в 2022 году. Впервые воздушной гаванью воспользовались более 2,6 млн человек, сообщает пресс-служба «Международного аэропорта Иркутск».

- Из них 190 614 путешественников были зафиксированы на международных рейсах. В основном в их список вошли следующие популярные направления: Ош, Бишкек, Ташкент, Наманган, Душанбе и Таиланд, - пояснили в компании.

Также были востребованы перелеты по России. Чаще всего пассажиры выбирали Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и Красноярск. По Приангарью в топ попали Усть-Кут, Киренск, Братск, Бодайбо, а также Казачинское и Усть-Илимск.

Всего в 2022 году было выполнено более 16 тыс. вылетов. Сотрудники аэропорта разгрузили около 9,4 тыс. тонн багажа. Также были обработаны 1,3 тыс. тонн почты.

В 2022 году в аэропорту рассчитывают принять 3-х миллионного пассажира.

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