Полицейские Усть-Илимска спасли 72-летнего пенсионера из тайги на берегу Ангары

Пенсионер жил вдали ото всех. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Усть-Илимска решил спрятаться на зиму от цивилизации. Он организовал себе зимовье на берегу Ангары в тайге. Несколько месяцев в году 72-летний мужчина жил в небольшом домике. На снегоходе он отправлялся только за продуктами и лекарствами. Однако внезапно техника сломалась, а состояние пенсионера резко ухудшилось, сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Испугавшись за свою жизнь, он обратился за помощью. Сотрудники органов внутренних дел в кратчайшие сроки собрали спасательную команду, - пояснили в ведомстве.

Тут же на помощь отправилась группа специалистов вместе с участковым Александром Гуриковым. Также к пенсионеру поехал сельский фельдшер, чтобы проверить состояние здоровье пострадавшего. Несколько добровольцев также приняли участие в спасательной операции.

Пенсионера переправили на аэролодке, его быстро доставили в больницу. Теперь он под присмотром специалистов, его здоровью ничего не угрожает. Мужчина сердечно поблагодарил своих спасителей.

Руководство МВД планирует наградить майора полиции Гурикова за мужество и профессионализм.