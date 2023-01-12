Подать документы на пособие по безработице можно уже сейчас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безработные Приангарья будут получать выплаты в 2023 году, больше чем в 2022. Это связано с тем, что изменился размер прожиточного минимума в стране. Теперь известно, что пособие по безработице в Иркутской области в 2023 году составит от 1,8 до 16,6 тыс. рублей. Многое будет зависеть от того, в каком районе живет человек, сообщили в пресс-службе министерства труда и занятости Иркутской области.

Пособие по безработице в Иркутской области в 2023 году: сколько дают

- Минимальный размер в Южных территориях Иркутской области – 1,8 тыс. руб., в Северных территориях Иркутской области – 1,95 тыс. руб., - пояснили в министерстве.

Максимально жители Приангарья смогут получить 16,6 тыс. рублей, но только на северных территориях и в течение первых трех месяцев. Потом выплата будет 6,5 тыс. руб. Жители южных территорий Иркутской области могут рассчитывать на 15,3 тыс. руб. первые три месяца. Затем выплата будет постоянной – не более 6 тыс. руб.

На максимальный размер пособия могут претендовать те, кто работал не менее 26 недель в течение года до того, как остался без заработка. Все остальные жители Приангарья получат только минимальную выплату.