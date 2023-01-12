Отключения света пройдут на нескольких улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Иркутске 13 января будет длиться от 10 минут до нескольких часов. Жителям десятков адресов нужно подготовиться к перебоям в подаче электроэнергии. Например, для некоторых потребителей актуально зарядить мобильные телефоны.

Отключение света в Иркутске 13 января

Перебои со светом ждут жителей улиц Ленинского, Свердловского и Правобережного округов города. Больше всего отключений будет в Ленинском, однако они будут длиться не более 40 минут, как обещают энергетики. При этом электроэнергия может отсутствовать в промежуток с 13 до 17 часов дня, точное время неизвестно.

Отключение света в Иркутске 13 января на 10 минут ждет одну из улиц Правобережного района. По другим адресам электроэнергия может отсутствовать с 9 утра до 13 часов дня. В Свердловском округе отключения ждут только ряд домов по улице Джамбула, при этом электроэнергия пропадет с 1 до 2 часов ночи.

Отключение света в Иркутске 13 января

Отключение света в Иркутске 13 января

Отключение света в Иркутске 13 января

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