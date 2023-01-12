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НовостиЗдоровье12 января 2023 14:13

Проект детской областной больницы в Иркутской области сделают в 2023 году за 180 млн рублей

Проектная документация на строительство должна быть готова до конца 2023 года
Валентина БУЙЛОВА
Впереди много работы, но больница должна быть построена.

Впереди много работы, но больница должна быть построена.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье может появиться новая областная детская клиническая больница. Однако пока речь идет только о разработке проектной документации. На эту цель предусмотрено 180 млн рублей, сообщает министр строительства Иркутской области.

– Это будет госпиталь, в котором будет оказываться высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь детскому населению не только Иркутска и Иркутской области, но и близлежащих регионов, – заявил также главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

Пока стационары больницы расположены в старинном здании. Его построили еще в начале ХХ века, так что оно не отвечает всем современным требованиям. Более того, это объект культурного наследия. Его реконструкция под запретом.

Когда здание новой больницы построят, в нем будет 436 коек. Предпроектные работы уже были выполнены в 2022 году. Тем не менее, еще нужно сформировать земельный участок. Этим сейчас и занимаются чиновники. Затем будет создан конкурс, на котором и определят проектировщика.