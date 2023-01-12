Проект детской областной больницы в Иркутской области сделают в 2023 году за 180 млн рублей

Впереди много работы, но больница должна быть построена. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье может появиться новая областная детская клиническая больница. Однако пока речь идет только о разработке проектной документации. На эту цель предусмотрено 180 млн рублей, сообщает министр строительства Иркутской области.

– Это будет госпиталь, в котором будет оказываться высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь детскому населению не только Иркутска и Иркутской области, но и близлежащих регионов, – заявил также главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

Пока стационары больницы расположены в старинном здании. Его построили еще в начале ХХ века, так что оно не отвечает всем современным требованиям. Более того, это объект культурного наследия. Его реконструкция под запретом.

Когда здание новой больницы построят, в нем будет 436 коек. Предпроектные работы уже были выполнены в 2022 году. Тем не менее, еще нужно сформировать земельный участок. Этим сейчас и занимаются чиновники. Затем будет создан конкурс, на котором и определят проектировщика.