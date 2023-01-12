Лор рассказал, какая опасность ждет тех, кто глотает холодный воздух

Пение тоже опасно для голоса. Тут важна мера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полное отсутствие голоса возникает по разным причинам. Медики называют такое состояние афония. Зимой опасность особенно высока, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Он сделал акцент на том, что если разговаривать в такую погоду на улице, то можно наглотаться холодного воздуха. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Слизистая гортаноглотки переохладилась и спровоцировала катаральный ларингит, который будет сопровождаться дисфонией, а потом афонией, когда полностью теряется голос, - пояснил Зайцев.

Даже при обычной температуре воздуха афония может быть у актеров или певцов. Они нагружают голосовые связки. Также проблема может появиться из-за слабости мышечного аппарата. Чтобы избежать проблем, нужно беречь голос в холодное время и разговаривать как можно реже.