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НовостиЗдоровье12 января 2023 15:31

53 читинца получили травмы на кухне, когда резали салаты на новогодние праздники

Новый год и выходные становятся напряженным временем в работе травматологов
Валентина БУЙЛОВА
Переломы также становятся частым поводом для обращения к врачам.

Переломы также становятся частым поводом для обращения к врачам.

Фото: Сергей ГАПОН

Первые рабочие дни 2023 года обычно сопровождаются итогами прошедших праздников. Свои результаты предоставили и в Городской клинической больницы №1. Об этом сообщает ZRTK.ru.

- Именно в ночь с 31 на 1 был один пациент с травмой стопы после запуска пиротехники – фейерверков. Запускали этот фейерверк не сама пациентка, а соседи. То есть просто несоблюдение техники безопасности, - рассказал об одном из случаев врач травматолог-ортопед травматологического пункта ГУЗ «Городская клиническая больница №1 Тимур Дамдинов.

Также врачи пояснили, что очень распространены переломы лучевой кости, лодыжек, голеностопа. В основном несчастные случаи происходят во время катания на лыжах и коньках.

Всего в период с 31 декабря по 8 января за помощью к медикам обратились 500 жителей Читы. Каждый десятый – ребенок. При этом очень распространены несчастные случаи на кухне. Так, 53 человека порезали кисти во время нарезки салатов и приготовления других блюд.