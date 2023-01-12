Читинцы собрали деньги на лечение бездомной кошки

Бездомные коты и кошки ждут хозяев. Фото: Олег ЗОЛОТО

2023 год считается годом кролика, а заодно и кошки. Чтобы подружиться с символом ближайших 12 месяцев можно просто сходить в котокафе. Одно из таких как раз работает в Чите. И у многих обитателей есть своя необычная история. Об этом сообщает ZRTK.ru.

- У нас есть кошка Матрешка. Она вторая в Чите, я даже не побоюсь сказать в Забайкальском крае, вылечена была от смертельного заболевания, от ФИП. Лечение было дорогостоящие. Мы собирали пожертвования для того, чтобы ее вылечить, - рассказала владелица котокафе Анастасия Миколюк.

Кроме Матрешки в котокафе много сытых и красивых котов. Они все выглядят так, будто родились в теплой квартире и сразу ели самую вкусную еду. Но все далеко не так. Раньше они были бездомными, их жизнь могла оборваться в любой момент.

У всех животных свой характер. Более того, у каждого есть собственные аккаунты в соцсетях. Из ведет владелица котокафе. Многие потенциальные хозяева как раз там и находят себе питомцев.