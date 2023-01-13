Восьмибалльные пробки в Иркутске 13 января 2023 утром: где заторы. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 13 января 2023 утром достигли 8 баллов. Заторы на дорогах города не дают сибирякам вовремя добраться до работы, учебы, да и просто по делам. Расскажем, на каких магистралях заторы.

Пробки в Иркутске 13 января 2023 утром

- Пробки в Иркутске 13 января 2023 утром оцениваются в 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в пятницу, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

Итак, заторы есть на плотине ГЭС. Она в сторону Байкальского кольца вся расцвечена красным цветом на картах. Пробки на подъезде к Академическому мосту со стороны м-на Синюшина гора, путь на улице Старо-Кузьмихинской более-менее свободен. Очередной транспортный коллапс отмечен перед Глазковским мостом – «стоят» улицы Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского. Небольшие проблемы есть на улицах Трактовая, Сурнова, Депутатская и Декабрьских Событий.

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