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НовостиЗдоровье13 января 2023 4:04

112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за минувшие сутки

Один пациент скончался
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за минувшие сутки

112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за минувшие сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 13 января 2023 года, в Приангарье за последние сутки специалистами выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Так, их общее количество с начала пандемии увеличилось до 358 481. Вместе с этим возросло и число летальных исходов. Накануне коварная инфекция забрала жизнь одного пациента. Всего умерло 8860 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний 931 пациент, - отметили в ведомстве.

Получили отрицательные ПЦР-тесты 353 710 зараженных.

Чтобы не заболеть, сибиряков просят надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук и вовремя проходить иммунизацию.