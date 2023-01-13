15 тысяч рублей заплатит житель Иркутска за незаконное использование квадрокоптера

квадрокоптеры можно запускать только с разрешения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Любовь к съемкам с воздуха дорого обошлась жителю Иркутска. По какой-то причине он решил в ноябре 2022 года запустить квадрокоптер и снять посадочную площадку «Хужир» в деревне Харанцы Ольхонского района. Этот факт заметили сотрудники правопорядка, сообщает пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

- Не был представлен план полета в органы обслуживания воздушного движения и не получено разрешение на использование воздушного пространства, - пояснили причину возбуждения административного дела в прокуратуре.

Согласно законодательству, нужно обязательно предоставлять план полета, после чего соответствующие структуры могут дать или нет разрешение. В этом случае процедура была нарушена. Байкало-Ангарским транспортным прокурором возбуждено административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства.

Житель Иркутска в итоге получил штраф в размере 15 тыс. рублей. Однако постановление пока не вступило в законную силу.

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