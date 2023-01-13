Толчки были незначительными. Фото: скриншот с сайта «Единой геофизической службы Российской академии наук»

Землетрясение в Иркутской области 13 января 2023 рядом с озером Байкал произошло в 16.08 по местному времени. Это случилось на границе Байкало-Ленинского заповедника. Ближайшие населенные пункты к эпицентру – Хужир и Онгурен. Сила толчков составила 11.1 по энергетическому классу, сообщает «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Землетрясение в Иркутской области 13 января 2023 года оказалось слабым

- Энергетический класс: 11.1 Это 3 балла, которые могли быть ощутимы в селе Онгурен, - сообщает телеграм-канал учреждения.

Жители Иркутска, скорее всего, ничего не ощутили. Хотя у жителей Онгурена могли трястись люстры и посуда в шкафах. Тем не менее, к таким толчкам в регионе давно привыкли.

Предыдущие толчки были 12, 9 и 7 января в этом году. Их энергетический класс колебался от 9 до 10, что составляет 2 балла. Почувствовать легкий дискомфорт могли жителей Листвянки и Монды. Хотя некоторые жители Приангарья даже не замечают колебания в 2 балла.