Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский энергорайоны может ожидать дефицит мощности

Строительство необходимо для того, чтобы все потребители были с электричеством. Фото: Виктор Гусейнов

Новые здания и предприятия требуют больше электроэнергии. При этом в некоторых районах Приангарья до сих работает оборудование, которое не рассчитано на рост потребления. 13 января стало известно, что дефицит мощности прогнозируется в Иркутско-Черемховском и Тулуно-Зиминском энергорайонах, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- С учетом исключения возможности строительства линий электропередачи в особо охраняемых природных зонах озера Байкал предлагается строительство объектов генерации мощностью не менее 690 МВт на территории энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, - пояснили в пресс-службе, как можно решить проблему.

Вопрос был поднят в том числе потому, что территории стали частью проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023 – 2028 годы. Этот документ подразумевает, что будет создана масштабная схема размещения объектов электроэнергетики. Тогда будет ясно, где потребители наиболее остро нуждаются в этом ресурсе, как обеспечить их потребности полностью.