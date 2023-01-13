Пробки в Иркутске постепенно закончатся к 21 часу.

Жители Иркутска в пятницу вечером не могут оперативно доехать домой с работы. Восьмибалльные пробки в Иркутске 13 января 2023 вечером снова сковали движение на основных улицах города. Расскажем, где заторы.

Пробки в Иркутске 13 января 2023 вечером

- Пробки в Иркутске 13 января 2023 вечером оцениваются в 8 баллов. Ожидается, что к 20 часам заторы исчезнут, пробки будут не более 3 баллов, - сообщает Яндекс.

Заторы возникли на улицах Николая Гаврилова и Чкалова, на Польских Повстанцев и Рабочей. Улицы Желябова и Декабрьских событий также заполнены машинами, движение тут затруднено. Долго приходится стоять на улицах Тимирязева и Октябрьской Революции. Также сложности на Киевской, Партизанской, Карла Либнехта и Красноказачьей.

Чуть меньше пробки на Култукуской, Советской, улице Баррикад и Ушаковской. Улицы Маяковского и Фридриха Энгельса также стоят, но движение тут есть хоть какое-то. Водителям лучше выбирать другие маршруты или выезжать позже.