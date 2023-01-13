Режим повышенной готовности объявили 13 января в Балаганске из-за аварии на трубопроводе

Ситуация на контроле у чиновников и правоохранительных органов. Фото: Прокуратура Иркутской области

12 января в Балаганске произошел прорыв трубопровода. На глубине 3-4 метров случилась авария, которая привела к серьезным последствиям. Холодная вода исчезла в почти 80 домах и в одном детскому саду. В итоге было принято решение объявить режим повышенной готовности в поселке, сообщает министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- В аварийно-восстановительных работах задействованы 10 человек и 2 единицы техники. В настоящее время продолжаются отогрев и выемка грунта. Место прорыва трубы определено. Идет подготовка к сварочным работам, - пояснили в министерстве.

Ожидается, что аварию устранят 14 января. Такое заявление сделал и.р. мэра Балаганского района Александр Метляев.

В прокуратуре Приангарья сообщили, что проведут проверку по факту коммунальной аварии в поселке. Эксперты оценят исполнение законодательства в сфере водоснабжения. Кроме того, будет контроль за тем, как пострадавшее население обеспечивают холодной водой. Ситуация находится на личном контроле прокурора района, лично встретившегося с населением.