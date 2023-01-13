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НовостиОбщество13 января 2023 12:12

В Бодайбо Иркутской области изымут участки для строительства нового аэропорта в 2023 году

Реконструкция аэропорта Бодайбо займет несколько лет
Валентина БУЙЛОВА
Строительство будет длиться несколько лет.

Строительство будет длиться несколько лет.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Современный аэропорт должен появиться в Бодайбо Приангарья в течение нескольких лет. Задача масштабная, расходы на нее измеряются миллиардами рублей. Стало известно, что процесс движется. Так, Росавиация сообщила, что будет изымать участки для строительства аэропорта в Бодайбо.

«Выявление правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости осуществляется вдоль полосы аэропорта Бодайбо. Границы зоны, в пределах которой предполагается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, установлены утвержденной документацией по планировке территории», - пояснили в Росавиации.

В основном будут изъяты участки по улицам Пионерская и Первомайская. Также будет изъят участок без адреса, у него есть только кадастровый номер: 38:22:000074:34. Если эта земля находится в собственности, то нужно подать заявление об учете прав на недвижимость в Бодайбо. Обратиться можно по адресу улица Аэропортовая 29.

Строительство должно было начаться еще в 2021 году, однако возникли сложности. Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал, что будет создан современный аэропорт, который сможет принимать среднемагистральные самолеты.

Список участков для изьятия в Бодайбо.

Список участков для изьятия в Бодайбо.