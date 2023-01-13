Более 4 тысяч человек в Иркутской области бесплатно получили дополнительное образование

рабочие профессии тоже востребованы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» могут получить тысячи жителей нашей страны. Категорий довольно много, сложностей с выбором нет, ведь и специальностей несколько десятков. Этим шансом воспользовались более 4 тыс. человек в Приангарье, сообщает министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

– Среди прошедших обучение в рамках нацпроекта «Демография» 29 % – безработные, состоящие на учете в органах занятости, 28 % – мамы дошкольников, 24 % – граждане старше 50 лет, 15% – молодежь в возрасте до 35 лет, - поясняет министр.

Самыми востребованными курсами были направления по информационным и цифровым технологиям. Также востребовано бизнес-планирование. Некоторые жители Приангарья решили обучиться бухгалтерскому учету, менеджменту маркетплейсов, государственным и муниципальным закупкам.

При этом актуальны и рабочие специальности. Например, многие обучались бесплатно навыкам сварщика, слесаря или маляра. Некоторые выбирали такие направления как машинист котельной или лаборант химанализа.

Большинство обучившихся (76%) сохранили свое прежнее место работы или устроились на новую. Многие выбрали то направление, которому обучились благодаря проекту «Демография».