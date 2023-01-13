Коммунальная авария в Балаганске Иркутской области устранена вечером 13 января

Прокуратура выяснит, кто виноват в происшествии. Фото: Прокуратура Иркутской области

Прорыв трубопровода в Балаганске, который случился 12 января, оставил без холодной воды жителей около 80 домов. Также один детский сад оказался без холодного водоснабжения. Все работы обещали завершить не раньше 14 января, однако удалось отремонтировать трубопровод раньше. В итоге, 13 января в 21:00 авария была устранена, сообщили в правительстве Иркутской области.

- Сварочные работы завершены в 21:00 13 января. Холодное водоснабжение запущено. Идет заполнение трассы, - добавили в правительстве.

Прорыв произошел на глубине до 4 метров. Работы велись в условиях мороза, что также создавало определенные трудности. Всего были задействованы 10 человек и 2 единицы техники. Сначала нужно было прогреть поврежденный участок, потом достать грунт. Сварочные работы были завершающим этапом.

Также напомним, что этот инцидент попал в поле зрения прокуратуры. Будет выполнена проверка, чтобы дать оценку действиям всех, кто причастен к происшествию.