Регистрация брака на льду Байкала пройдет 23 февраля 2023 года для всех желающих

Обстановка на Байкале зимой очень романтичная. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Зеркальные даты очень востребованы у молодоженов. Ведь хочется не просто связать себя узами брака, а еще и сделать это красиво. Например, заключить союз 23 февраля 2023 года. И запомнить легко, потом не будет проблем с тем, что к годовщине не готов подарок. Такую возможность жителям Приангарья подарит Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

- В рамках проекта «Женись на Байкале» в единственную зеркальную дату года служба ЗАГС Иркутской области проведет торжественную регистрацию брака на льду озера Байкал в поселке Листвянка, - добавили в учреждении.

Но есть нюанс. Чтобы принять участие в торжественной регистрации, нужно обязательно подать заявление. Времени осталось мало. Будущие супруги должны определиться, хотят ли они связать себя законными узами, до 22 января 2023 года.

Желающие вступить в брак на льду в красивую дату могут обратиться в центральный отдел ЗАГС города Иркутска (Дворец бракосочетания) по телефонам: 8 (395-2) 29-16-67, 29-62-15, 29-22-03, в отдел по Иркутскому району по телефонам: 8 (395-2) 24-14-78, 24-14-67

либо подать заявление на через Единый портал государственных и муниципальных услуг.