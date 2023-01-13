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НовостиОбщество13 января 2023 14:41

Регистрация брака на льду Байкала пройдет 23 февраля 2023 года для всех желающих

Однако нужно успеть подать заявление до 22 января этого года
Валентина БУЙЛОВА
Обстановка на Байкале зимой очень романтичная.

Обстановка на Байкале зимой очень романтичная.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Зеркальные даты очень востребованы у молодоженов. Ведь хочется не просто связать себя узами брака, а еще и сделать это красиво. Например, заключить союз 23 февраля 2023 года. И запомнить легко, потом не будет проблем с тем, что к годовщине не готов подарок. Такую возможность жителям Приангарья подарит Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

- В рамках проекта «Женись на Байкале» в единственную зеркальную дату года служба ЗАГС Иркутской области проведет торжественную регистрацию брака на льду озера Байкал в поселке Листвянка, - добавили в учреждении.

Но есть нюанс. Чтобы принять участие в торжественной регистрации, нужно обязательно подать заявление. Времени осталось мало. Будущие супруги должны определиться, хотят ли они связать себя законными узами, до 22 января 2023 года.

Желающие вступить в брак на льду в красивую дату могут обратиться в центральный отдел ЗАГС города Иркутска (Дворец бракосочетания) по телефонам: 8 (395-2) 29-16-67, 29-62-15, 29-22-03, в отдел по Иркутскому району по телефонам: 8 (395-2) 24-14-78, 24-14-67

либо подать заявление на через Единый портал государственных и муниципальных услуг.