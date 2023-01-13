В поселке Оса в Иркутской области загорелось кафе «Кочевник»

Пожар удалось потушить достаточно быстро. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарно-спасательная служба Осинского района срочно выехала на вызов после звонка. В 23:02 поступило сообщение, что горит кафе «Кочевник» в поселке Оса. Люди были вынуждены срочно покинуть здание, сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- До прибытия пожарных из кафе самостоятельно эвакуировались 65 человек, в том числе 5 человек персонала, - добавили в министерстве.

На месте возгорания работали три пожарных расчета. К 23:42 пожар удалось локализовать, в 23:48 огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в МЧС предупреждали о риски пожаров во время сильных морозов. Жители часто включают много электроприборов, что может вызвать проблемы с проводкой.