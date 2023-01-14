Но при облачной погоде столбик термометра покажет до -24… -29. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Последние дни жителей Иркутска «кусали» морозы. Но с 14 января небесная канцелярия начнет дарить людям небольшое потепление, сообщает гидрометцентр Иркутска. Так, днем погода в Иркутске на 14 января будет снисходительной. Ведь, температура понизится всего до -14… -19.

Погода в Иркутске на 14 января

- Но при облачной погоде столбик термометра покажет до -24… -29, - сообщают сотрудники иркутского гидрометцентра. - Надеемся, что этого не произойдет. Водители и пешеходы, будьте осторожны утром, так как ожидается туман. Кроме этого пойдет снег как в Иркутске, так и по всей области, - сообщают сотрудники иркутского гидрометцентра. Также не уходит от нас и юго-западный, юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот окончательное потепление придет в Иркутск 15 января.

Небесная канцелярия традиционно не щадит Катангский район. Ведь туда потепление не придет и ртутный столбик покажет до -36…-41, а местами вообще до -48.