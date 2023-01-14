Четыре ледовые переправы открыли сотрудники МЧС в Иркутской области за прошедшие сутки

В настоящее время в регионе для безопасного пересечения водных объектов по льду действуют 38 ледовых переправ. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Еще четыре ледовые дороги стали доступны для автомобилистов Приангарья. На этот раз открытие состоялось на реках Катангского, Усть-Удинского, Шелеховского, Киренского районов области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Установившиеся морозы позволили нам открыть еще несколько ледовых переправ 13 января в Иркутской области, - рассказали в ведомстве.- Мы сразу предупреждаем водителей, что не стоит забывать о безопасном передвижении. Выполняйте все требования для сохранения своей жизни. На всей территории дорог стоят ограничительные вешки, за которые очень опасно выезжать. Также везде установлены предупреждающие знаки.

В настоящее время в регионе для безопасного пересечения водных объектов по льду действуют 38 ледовых переправ. В региональном Главке МЧС не устают предупреждать - выход на лед вне оборудованных переправ может привести к трагедии.