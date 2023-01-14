Экс-начальник таможни из Нижнеудинска предстанет перед судом за особо крупную взятку

Каждый месяц предприниматель «давал на лапу» по 300 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста подозревается в получении крупной взятки от предпринимателя. Сейчас следователи передали в суд уголовное дело. Пока установлено, что таможенник вымогал 3,6 млн рублей у директора, который занимается поставкой дерева. Последний должен был каждый месяц «давать на лапу» по 300 тысяч рублей.

- За это таможенник бездействовал в пользу предприятия и покровительствовал ему, - сообщают в ведомстве. - Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса.В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по фактам получения взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере.

Следователи поймали мужчин во время передачи очередной взятки.После задержания с поличным, в их домах прошли обыски. Сейчас таможенник заключен под стражу, а посредник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.