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НовостиОбщество14 января 2023 5:24

Экс-начальник таможни из Нижнеудинска предстанет перед судом за особо крупную взятку

Таможенник ежемесячно вытягивал из подельника 300 тысяч рублей
Регина РАХИМОВА
Каждый месяц предприниматель «давал на лапу» по 300 тысяч рублей.

Каждый месяц предприниматель «давал на лапу» по 300 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста подозревается в получении крупной взятки от предпринимателя. Сейчас следователи передали в суд уголовное дело. Пока установлено, что таможенник вымогал 3,6 млн рублей у директора, который занимается поставкой дерева. Последний должен был каждый месяц «давать на лапу» по 300 тысяч рублей.

- За это таможенник бездействовал в пользу предприятия и покровительствовал ему, - сообщают в ведомстве. - Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса.В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по фактам получения взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере.

Следователи поймали мужчин во время передачи очередной взятки.После задержания с поличным, в их домах прошли обыски. Сейчас таможенник заключен под стражу, а посредник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.