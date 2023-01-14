Светлана Осипова возглавила иркутское отделение Комитета семей воинов Отечества

Светлана вдова и одна воспитывает троих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация «Комитет семей воинов Отечества» направлена на объединение матерей, жен, детей и других членов семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые находится на территории СВО. Так, нашим региональным представителем данного объединения стала Светлана Осипова. Об этом стало известно "КП"-Иркутск.

- Я работаю помощником настоятеля Михайло-Архангельского Харлампиевского храма по социальным вопросам, - рассказывает Светлана. - У нас есть фонд «Спаси и сохрани», в рамках которого мы отправили четыре груза на территорию СВО.

Кроме этого Светлана Осипова одна воспитывает троих детей и с первых дней специальной военной операции принимает активное участие в сборе гуманитарных грузов.

В ноябре по инициативе гражданских активистов в России была создана данная общественная организация - Комитет семей воинов Отечества. Работу комитета поддерживает лично Президент России Владимир Путин.