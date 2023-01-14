Землетрясение в Иркутской области силой 2 балла произошло днем 14 января

Энергетический класс: 13.3. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутяне, привыкшие к тряске, уже давно перестали замечать слабые землетрясения. Так, днем 14 января в 15:39 по местному времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в два балла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Эпицентр же располагался в 24 километрах от озера Хубсугул в Монголии. Достаточно сейсмоактивная местность, где часто происходят землетрясения.

- Интенсивность в эпицентре 7 баллов! Ощутимость в Иркутской области - 2 балла. Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, - рассказали в МЧС.

А в пятницу, 13 января, землетрясение произошло рядом с озером Байкал в 16.08 по местному времени. Это случилось на границе Байкало-Ленинского заповедника. Ближайшие населенные пункты к эпицентру – Хужир и Онгурен. Сила толчков составила 11.1 по энергетическому классу