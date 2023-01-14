Водитель Renault Sandero сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии в Черемхово

Инспекторы ДПС установили, что за рулем иномарки находился 39-летний житель Черемховского района. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочка 14 лет хотела перейти дорогу в неположенном месте, когда утром 12 января ее сбил мужчина за рулем Renault Sandero в Черемхово. После чего виновник происшествия бесследно скрылся на машине. Известно, что девочка получила незначительные травмы и была доставлена в больницу, где ей оказали помощь, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе розыскных мероприятий инспекторы ДПС установили, что за рулем иномарки находился 39-летний житель Черемховского района, - пояснили в полиции, - В отношении него составлены административные протоколы по фактам невыполнения требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении и оставления водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся.

За такие грубые нарушения мужчине грозит лишения прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. Прокуратура Черемхово поставила на контроль ход и результаты проверки.