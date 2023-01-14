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НовостиОбщество14 января 2023 11:35

Более 3200 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за двое прошедших суток

Необходимые участки обработали противогололедными материалами в Иркутске
Регина РАХИМОВА
За минувшие сутки уборку проводили как механизированным способом, так и вручную. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

За минувшие сутки уборку проводили как механизированным способом, так и вручную. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Во всех районах Иркутска круглосуточно расчищают дороги, тротуары, остановки и лестницы. Так, за минувшие двое суток с улиц города вывезено более 3200 тонн снега. А для полной безопасности жителей необходимые участки обработали противогололедными материалами. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- За минувшие сутки уборку проводили как механизированным способом, так и вручную, - сообщают сотрудники администрации. - Более 10 спецмашин убирали снег на Иерусалимской горе, 130 квартале, бульваре Постышева и сквере «Аистенок», а 120 человек очищали площади, аллеи, тротуары, пешеходные дорожки и лестницы. Также снег расчищали на Академическом, Глазковском и Иннокентьевском мостах.

А во дворах жилых домов снег убирает управляющая компания. Стоит отметить, что качество работ контролируют специалисты администрации Иркутска. Иногда даже проводятся проверки и рейды.