Более 3200 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за двое прошедших суток

За минувшие сутки уборку проводили как механизированным способом, так и вручную. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Во всех районах Иркутска круглосуточно расчищают дороги, тротуары, остановки и лестницы. Так, за минувшие двое суток с улиц города вывезено более 3200 тонн снега. А для полной безопасности жителей необходимые участки обработали противогололедными материалами. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- За минувшие сутки уборку проводили как механизированным способом, так и вручную, - сообщают сотрудники администрации. - Более 10 спецмашин убирали снег на Иерусалимской горе, 130 квартале, бульваре Постышева и сквере «Аистенок», а 120 человек очищали площади, аллеи, тротуары, пешеходные дорожки и лестницы. Также снег расчищали на Академическом, Глазковском и Иннокентьевском мостах.

А во дворах жилых домов снег убирает управляющая компания. Стоит отметить, что качество работ контролируют специалисты администрации Иркутска. Иногда даже проводятся проверки и рейды.