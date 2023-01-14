МЧС: морозы до -58 градусов ожидаются в Иркутской области 15-16 января

В регионе сохранится морозная погода еще в течение двух дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Морозами сибиряков трудно удивить, но этой зимой в Иркутской области температура падает до аномально низких отметок. Так, 15 и 16 января столбик термометра покажет до -58 градусов, ветер усилится до 14 метров в секунду. Спасатели напоминают – в такую погоду не стоит выезжать за пределы поселков и городов.

- В регионе сохранится морозная погода еще в течение двух дней - сообщают в ведомстве. - Одевайтесь по погоде, соблюдайте правила пожарной безопасности! Будьте бдительны!

Жителей Иркутска ждет более оптимистичная картина. Днем столбик термометра покажет до -11…- 13, а ночью до -23…-25. И снежок не пойдет, а значит без пробок и аварий. Но вот ветер все-таки подует - 4-9 метров в секунду. А холоднее всего будет на севере области. Так, в Катанском районе днем грянет мороз до -43…-48, а ночью до -52…-57. На Байкале похолодает утром до -22, а вечером до -30.