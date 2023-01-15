Новогодние игрушки воспитанниц иркутского детдома украсили елку Эрмитажа

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На ежегодный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» в 2022 году со всего мира прислали более 2000 работ. 200 игрушек стали украшением ели в фойе Эрмитажного театра. В их числе – две работы воспитанниц иркутского детского дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Чтобы работы стали экспонатами одного из лучших музеев мира, пришлось немало потрудиться над их созданием. Под руководством талантливых педагогов девочки придумали и воплотили новогодние игрушки – Щелкунчика и Снегурочку, - рассказала директор детского дома №1 Наталья Лебедева.

Воспитатели учреждения отмечают, что для для девочек главным источником вдохновения стали любимые сказки. Обе игрушки выполнены из современных доступных материалов. Воспитанницы подошли к делу творчески со всей внимательностью, аккуратно раскрашивали мелкие детали и декорировали изделия. Организаторы конкурса отметили маленьких иркутянок и их преподавателей дипломами участников.