До -14 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 15 января

В столице региона ожидается переменная облачность и без осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозы отступили! И как удачно – в выходной день! Погода в Иркутске 15 января обещает быть без сюрпризов. В столице региона ожидается переменная облачность и без осадков. Об этом сообщают синоптики Иркутского гидрометцентра.

- В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура составит - 12,-14 градусов, - говорится в сообщении.

По области – переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в центральных, южных, северо-восточных и Катангском районе местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами его порывы даже достигнут 14 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет -9-14 градусов. Местами – 19-24 градусов. На севере Катангского района – 43-48 градусов.