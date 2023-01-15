Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам пройдут в Ангарске с 18 по 22 января

Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» с 18 по 22 января. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» с 18 по 22 января. Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, находясь в ходе выездного совещания в Ангарске, проверил ход подготовки к соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Впервые на нашей территории пройдут соревнования такого высокого уровня. И это не случайно! Это аванс и доверие от федерации лыжных гонок России. В марте прошлого года к нам приезжала российская лыжница, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. И мы попросили ее включить ЛБК в график проведения турниров федерального уровня. И вот на следующей неделе мы примем сильнейших спортсменов Сибирского Федерального округа, – рассказал Константин Зайцев.

Известно, что в состязаниях примут участие лыжники из разных регионов Сибирского Федерального округа. Это Красноярский и Алтайский край, Омская область и другие. От Иркутской области на трассу выйдет 21 спортсмен. Восемь из них – представители Ангарского городского округа.