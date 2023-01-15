2400 тонн снега вывезли с улиц Иркутска 14 января

В субботу 14 января с основных дорог и мостовых сооружений вывезено около 2400 тонн снега. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В выходные дни в Иркутске продолжается уборка снега. Она ведется в круглосуточном режиме. В субботу 14 января с основных дорог и мостовых сооружений вывезено около 2400 тонн снега. Этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Были задействованы более 200 рабочих муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов». В уборке снега участвовало более 100 единиц специализированной техники, - говорится в сообщении ведомства.

За прошлый день снег вывозили с Академического, Глазковского и Иннокентьевского мостов, Лермонтовской развязки, ручным и механизированным способами расчищали мостовые сооружения на улицах Олега Кошевого, Академика Образцова, Старокузьмихинской, Байкальской, Седова, Дыбовского, Челябинской, на проспекте Жукова и других.

Не остались без внимания территории общественных пространств, парков и скверов. А на уборку дворовых территорий многоквартирных домов вышли около 800 дворников, которые расчистили подходы к подъездам, тротуары, кровли и козырьки подъездов, проводили противогололедную обработку. Очистка снега и вывоз его с дорог, мостов, тротуаров и парков продолжается и в воскресенье. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.