Выставку «Иркутская история Леонида Гайдая» готовят к открытию в архиве Иркутской области

Именно в Иркутске начался творческий путь Леонида Гайдая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. Экспозиция состоит из документов Иркутского театрального училища, где учился режиссер, отдела кадровой работы Иркутского драматического театра, где он начинал свою деятельность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Несмотря на то, что родился Леонид Гайдай не в Иркутске, именно в этом городе прошли детство и юность известного кинорежиссера. Здесь начался его творческий путь. Мы стараемся сохранить все что связано с его именем, передать будущим поколениям, - рассказали в областном архиве.

Посетителей выставки ждет также еще один уникальный экспонат. Впервые иркутянам покажут документ, который был найден в архивах Иркутского областного военкомата и передан осенью прошлого года в госархив. Выставка будет работать с 25 января по 24 марта. Всех желающих ждут в Центре документации новейшей истории филиала ГАИО, по адресу: Иркутск, ул. Марата, 19.